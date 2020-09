Mehrere Beteiligte der Massenschlägerei im Holiday Park Haßloch, bei der Mitte Juli 13 Personen verletzt wurden, waren der Polizei bereits wegen früherer Delikte bekannt. Dabei sei es unter anderem um Warenkredit- und Sozialleistungsbetrug, Unterschlagung, Insolvenzverschleppung, Bedrohung, Körperverletzung und Verstöße gegen das Waffengesetz gegangen. Das geht aus einem Bericht des rheinland-pfälzischen Innenministers Roger Lewentz (SPD) an den Innenausschuss des Landtags hervor, der am Montag veröffentlicht wurde. Die entsprechende Anfrage hatte die AfD-Landtagsfraktion gestellt.

Auslöser der Auseinandersetzung zwischen zwei Gruppen sei offenbar die unterschiedliche Auffassung zwei Mütter in Fragen der Kindererziehung gewesen, heißt es in dem Bericht. Am Ende waren an dem eskalierenden Konflikt 22 Personen beteiligt. Zur Bewältigung der Lage war die Polizei laut Lewentz mit 17 Einsatzkräften vor Ort. Die Beteiligten besitzen den Angaben zufolge überwiegend die deutsche Staatsbürgerschaft, dazu zusätzlich teils die italienische beziehungsweise iranische Staatsangehörigkeit. Keiner der Beteiligten wohnt in Rheinland-Pfalz.