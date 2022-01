Spektakuläre Fahndung nach einem Einbruch am Sonntagabend: Gegen 23.30 Uhr wurde der Polizei ein Einbruch in ein Kiosk in der Hauptstraße in Neuburg gemeldet. Nach der Tat flüchteten die Täter mit einem grauen Kombi in Richtung Wörth. In Hagenbach wurde die Verfolgung des Fluchtfahrzeugs aufgenommen, heißt es in der Mitteilung der Polizei.

Im Bereich Langenberg konnte der Wagen ausgebremst werden. Daraufhin sprangen drei maskierte Täter aus dem Fahrzeug und flüchteten zu Fuß in das angrenzende Waldgebiet. Anschließend setzte der Personenwagen seine Flucht fort.

Umfangsreiche Fahndungsmaßnahmen, bei denen unter anderen ein Polizeihubschrauber eingesetzt wurde, führten in den frühen Morgenstunden zur vorläufigen Festnahme eines 23-jährigen Tatverdächtigen im Bereich Freckenfeld. Der junge Mann, der nach seiner Flucht völlig durchnässt war, wurde vorsorglich in einem Krankenhaus untersucht und anschließend in Gewahrsam genommen.

Die Kriminalinspektion Landau hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise nimmt die Polizei Landau unter der Nummer 06341 287-0 entgegen.