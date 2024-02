Unbekannte haben am Sonntagabend einen 59-Jährigen an der Grillhütte in Schweigen-Rechtenbach ausgeraubt. Wie die Polizei berichtet, hatte der Mann zuvor im Internet Kontakt zu einer Person aufgenommen, mit der er ein Treffen in der Nähe des Landschaftsweihers vereinbarte. Was der Hintergrund dieser Verabredung war, will die Polizei noch ermitteln. Jedenfalls erwarteten ihn dort drei maskierte Personen, die ihn mit einer Schusswaffe bedrohten und zur Aushändigung von Bargeld aufforderten. Anschließend schlugen die Täter auf den Geschädigten ein, woraufhin dieser seine Wertgegenstände in Höhe eines niedrigen dreistelligen Betrages aushändigte. Die drei Personen flüchteten nach der Tat in eine unbekannte Richtung. Hinweise unter Telefon 06341 2870. Ende Januar war ein 16-Jähriger in Godramstein Opfer eines ähnlichen Überfalls nach vorheriger Verabredung über die TikTok-App geworden.