Bereits am Dienstag, 13. April, hat ein Mann für Ärger in einer Regionalbahn bei Ramsen gesorgt, wie die Polizei jetzt mitteilte. Der 36-Jährige fuhr mit der Regionalbahn 46 von Grünstadt nach Ramsen. Kurz vor dem Bahnhof Ramsen wurde er durch die Zugbegleiterin aufgefordert, seinen Mundschutz vorschriftsmäßig zu tragen, was der Mann verweigerte. Anschließend betätigte er die Notbremse, sodass der Zug im Bahnhof Ramsen zum Stehen kam.

Er versuchte außerdem noch dreimal die Notentriegelung der Tür zu betätigen, um auszusteigen. Dann begann er in der Regionalbahn zu randalieren indem er gegen die Sitze trat und dabei eine Armlehne beschädigte.

Als die Bundespolizei eintraf, war der Mann bereits aus dem Zug ausgestiegen und geflohen. Es stellte sich später heraus, dass der Name des Mannes den Mitarbeitern der Deutschen Bahn aufgrund eines bestehenden Beförderungsverbotes bereits bekannt war. Den Mann erwartet jetzt eine Anzeige wegen des Missbrauchs von Nothilfeeinrichtungen, Hausfriedensbruch und Sachbeschädigung.