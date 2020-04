[Aktualisiert 13.55 Uhr] Immer mehr Bundesländer setzen im Kampf gegen das Coronavirus auf eine Maskenpflicht im Nahverkehr und beim Einkaufen. In anderen Ländern gilt nur eine Empfehlung zum Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes, dort planen vielfach aber Kommunen eine lokale Pflicht. Ein Überblick über die Länder, die sich für eine landesweite Pflicht entschieden haben oder dies planen.

Baden-Württemberg: Maskenpflicht ab Montag (27. April)

Der Ministerpräsident von Baden-Württemberg, Winfried Kretschmann, hat am Dienstag eine Maskenpflicht für sein Bundesland ab 27. April angekündigt. Ab Montag müssen Bürger demnach zum Einkaufen und im öffentlichen Personennahverkehr einen Mund-Nasen-Schutz tragen. Kretschmann betonte, dass es sich dabei ausdrücklich nicht um einen medizinischen Schutz handeln soll, die seien weiterhin besser beim medizinischen Fachpersonal aufgehoben. Auch ein Schal oder Tuch sei in Ordnung.

Bayern: Maskenpflicht ab Montag (27. April); in einigen Kommunen früher

Berlin: Maskenpflicht ab Montag (27. April), nur im Nahverkehr

Bremen: Entscheid über Maskenpflicht am Freitag (24. April) geplant

Hamburg: Maskenpflicht ab Montag (27. April)

Hessen: Einführung der Maskenpflicht geplant, Start noch offen

Im Kampf gegen das Coronavirus will auch Hessen eine Maskenpflicht einführen. Diese solle für Geschäfte und den öffentlichen Nahverkehr gelten, sagte ein Regierungssprecher auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur am Dienstag in Wiesbaden. Zuvor hatte der Rundfunksender Hit Radio FFH über die Pläne berichtet. Bereits am Dienstagmorgen wurde bekannt, dass die Maskenpflicht in der hessischen Metropole Frankfurt kommen soll.

Mecklenburg-Vorpommern: Maskenpflicht ab Montag (27. April), nur im Nahverkehr

Sachsen: Maskenpflicht gilt bereits seit Montag (20. April)

Sachsen-Anhalt: Maskenpflicht ab Donnerstag (23. April)

Schleswig-Holstein: Maskenpflicht ab Mittwoch (29. April)

Thüringen: Maskenpflicht ab Freitag (24. April)

In Thüringen gilt die Maskenpflicht von Freitag an in Bussen und Bahnen sowie beim Einkaufen. Das hat die Landesregierung am Dienstag in Erfurt beschlossen. Zuvor hatten bereits mehrere andere Bundesländer bestimmt, das Tragen einer Mund-Nasen-Abdeckung beim Einkaufen und in öffentlichen Verkehrsmitteln zur Pflicht zu machen. Sachsen hat bereits eine Maskenpflicht eingeführt, Mecklenburg-Vorpommern und Bayern wollen in der kommenden Woche nachziehen.

