In der gesamten Fußgängerzone sowie in der August-Bebel-Straße, in der Bahnhofstraße, Speyerer Straße bis zum Speyerer Tor und Wormser Straße bis zum Wormser Tor müssen Passanten weiter einen Mund-Nasen-Schutz tragen. Die Stadtverwaltung Frankenthal hat eine entsprechende Allgemeinverfügung zur Maskenpflicht in der Innenstadt bis 9. April verlängert. Neu ist folgende Ausnahme: Auf Sitzgelegenheiten und unter Einhaltung des Mindestabstands von 1,50 Meter darf der Mund-Nasen-Schutz zum Essen und Trinken kurzzeitig abgenommen werden. Rauchen ist weiterhin nur außerhalb des Innenstadtbereichs erlaubt. Das teilt die Verwaltung mit Verweis auf die weiterhin hohen Infektionszahlen und das Ansteckungsrisiko mit dem Coronavirus auch im Freien hin. Die Inzidenz, also die Zahl der Neuinfektionen innerhalb von sieben Tagen gerechnet auf 100.000 Einwohner, lag am Dienstag in Frankenthal bei 94,3 und damit unter dem Landesschnitt von 114,1. Die abendliche Ausgangsbeschränkung ab 21 Uhr gilt wie gehabt bis 9. April.