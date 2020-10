Die Maskenpflicht gilt ab Freitag in Heidelberg auf stark frequentierten Straßen und Plätzen. Wie die Stadt am Donnerstag mitteilte, hat Heidelberg seit Mittwoch bei der sogenannten Sieben-Tage-Inzidenz die Vorwarnstufe von mehr als 35 Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner überschritten. Die Stadt reagiert auf diese Entwicklung mit zwei zentralen Maßnahmen: neben der Maskenpflicht in Teilen des öffentlichen Raums gilt auch eine Begrenzung der Teilnehmenden bei privaten Feiern.