Die Stadt Mannheim hat die Maskenpflicht verschärft. Neben großen Teilen der Quadrate soll sie nun auch am Wochenende von 10 bis 19 Uhr an folgenden weiteren öffentlichen Orten gelten: Wasserturm/Friedrichsplatzanlage, Quartiersplatz Jungbusch, Uferpromenade Jungbusch, Neumarkt, Alter Messplatz, Rheinpromenade und Strandbad. Unterdessen sind dem Gesundheitsamt am Donnerstag 48 weitere positive Corona-Tests gemeldet worden.