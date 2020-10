Richtig unflätig hat sich ein 73-jähriger Mann am Dienstagnachmittag in einer Bäckerei in Schweigen-Rechtenbach benommen. Stein des Anstoßes: der Mund-Nasen-Schutz. Der Senior wollte nämlich keine Maske in dem Geschäft tragen, wie die Polizei berichtet. Als die Mitarbeiter ihn darauf aufmerksam machten, wurde er laut und rabiat und schrie etwas von Befreiung. Er beleidigte die Mitarbeiter, filmte diese und sagte, dass er die Videos bei Youtube hochladen werde. Als die hinzugerufenen Beamten eintrafen, pöbelte er auch gegen diese. Er konnte zwar nachweisen, dass er vom Tragen einer Gesichtsbedeckung aus gesundheitlichen Gründen befreit ist, aber die Videos wollte er nicht löschen. Daraufhin kassierte die Polizei seine zwei Handys ein. Der Senior hat jetzt Hausverbot in der Bäckerei.