Der Frankenthaler Pumpen- und Armaturenhersteller KSB hat im ersten Quartal 2024 die positive Entwicklung des Geschäftsjahres 2023 fortgesetzt.

Auftragseingang, Umsatz sowie der Gewinn vor Finanzergebnis und Ertragsteuern (Ebit) liegen jeweils über dem Vorjahresquartal. Das hat der weltweit tätige SDax-Konzern am Donnerstag mitgeteilt.

Stephan Timmermann, der Sprecher der Geschäftsleitung, stellte im RHEINPFALZ-Gespräch die positive Entwicklung sowohl in Nord- als auch in Südamerika heraus. Sie habe geholfen, zuletzt konjunkturell bedingt schwächere Ergebnisse in anderen Regionen der Welt zu kompensieren.

Internationale Ausrichtung hilft gegen Schwankungen

„Weltpolitische Unruhen, die weiterhin schwache Nachfrage in Europa und die nachlassende Wirtschaft in China prägen das Gesamtbild“, sagte der KSB-Chef. Der erhoffte Rückenwind aus einer konjunkturellen Erholung sei ausgeblieben. Mithilfe der globalen Ausrichtung und eines breites Produktprogramms habe KSB seine Konzernzahlen verbessert, sagte Timmermann und zeigte sich zufrieden mit dem Gesamttrend bei KSB.

Der Umsatz in den ersten drei Monaten 2024 stieg gegenüber dem ersten Quartal 2023 um 3,8 Prozent auf 693 Millionen Euro. Beim Umsatzwachstum nach Geschäftsfeldern lagen das Segment Armaturen und der Service vor dem Pumpengeschäft.

1900 Mitarbeiter in Frankenthal

Beim Auftragseingang hatte KSB ein kleines Plus von 0,4 Prozent zu verzeichnen, ein Volumen von 863 Millionen Euro kam in den ersten drei Monaten des Jahres hinzu. Der Gewinn (Ebit) lag mit 48,4 Millionen Euro um 7,1 Prozent über den 45,2 Millionen des ersten Quartals 2023.

Im kompletten vergangenen Jahr belief sich der KSB-Umsatz auf 2,82 Milliarden Euro bei 224 Millionen Euro Gewinn (Ebit).

Der Maschinenbau-Konzern beschäftigt in Frankenthal rund 1900 Mitarbeiter. Weltweit sind es 16.000 und in Deutschland etwa 4800.