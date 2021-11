Nach den ab Montag geltenden Corona-Regeln sind in Rheinland-Pfalz Martinsumzüge und Weihnachtsmärkte in diesem Jahr ohne Einschränkungen wie Abstand, Masken oder 3G-Regeln erlaubt. Das geht aus der Pressemitteilung der Landesregierung hervor, die am Dienstag die 27. Corona-Bekämpfungsverordnung vorstellte.

Demnach gelten bei Veranstaltungen im Außenbereich nur noch Beschränkungen, wenn die Teilnehmer feste Plätze einnehmen und es eine Einlasskontrolle oder einen Ticketverkauf gibt. In diesen Fällen gelte die Testpflicht. Die Begrenzung auf 25.000 Zuschauerinnen und Zuschauer entfällt.

Keine Kontaktbeschränkung im öffentlichen Raum

Auch die Kontaktbeschränkungen im öffentlichen Raum entfallen ab kommendem Montag. Hier galt in Warnstufe 1 zuletzt eine Kontakt-Obergrenze von 25 ungeimpften Personen.

Auch die Personenbegrenzung, die bislang noch in öffentlichen und gewerblichen Einrichtungen galt, entfällt. Dort durfte sich nach der auslaufenden Corona-Bekämpfungsverordnung nur eine Person pro fünf Quadratmetern aufhalten.