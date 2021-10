Martin Svoboda (41) ist neuer CDU-Kreisvorsitzender. Er setzte sich beim Kreisparteitag am Donnerstagabend im Haus der Donaudeutschen Landsmannschaft in Frankenthal gegen die bisherige Amtsinhaberin Gabriele Bindert (60) mit 59 zu 30 Stimmen durch. An dem Parteitag nahmen 89 der 244 Mitgliedern teil. Svoboda kündigte unter anderem an, soziale Medien stärker für die Parteiarbeit nutzen zu wollen. Stellvertretende Vorsitzende sind Jonas Bressler (29), Angelique Kapper (54) und Daniel Kühner (47). Bindert, die Vorsitzende der Frankenthaler CDU-Stadtratsfraktion ist, war seit 2014 an der Spitze des Kreisverbands.