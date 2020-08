Weil aus einem Mehrfamilienhaus in der Kaiserslauterer Nordbahnstraße eine Rauchsäule aufstieg, musste am Freitag gegen 14:30 Uhr die Feuerwehr ausrücken. Am Ort des Geschehens zeigte sich laut Polizei, dass die Bewohnerin offenbar für wenige Minuten ihre Küche verlassen hatte, in der sie gerade Marmelade einkochte. Schon nach kurzer Zeit war die Marmelade angebrannt, was wiederum die Rauchentwicklung auslöste, die den Brandmelder in Gang setzte. Die Feuerwehr musste vor Ort nicht eingreifen, heißt es im Polizeibericht. Einfaches Lüften der Wohnung habe ausgereicht. Es sei weder Sach- noch Personenschaden entstanden.