Marlies Kink wird ab der Spielzeit 2023/24 Betriebsdirektorin am Pfalztheater Kaiserslautern. Die Auswahl wurde im Rahmen eines mehrstufigen Bewerbungsverfahrens getroffen, teilte der Bezirksverband Pfalz am Mittwoch mit. Künftig wird das Pfalztheater damit von einem dreiköpfigen Direktorium geleitet, das aus Künstlerischer Direktion, Betriebsdirektion und Kaufmännischer Direktion besteht. Kaufmännische Direktorin ist seit 2010 Stefanie Niedermeier, Ende des vergangenen Jahres wurde Johannes Beckmann als Künstlerischer Direktor verpflichtet. Beide gehörten der Findungskommission an.

Gesamtproduktionsleiterin beim Kunstfest Weimar

Marlies Kink wurde 1983 in Karlsruhe geboren und wuchs dort auf. In München studierte sie Theaterwissenschaft, Rechtswissenschaften und Neuere deutsche Literatur. Nach Stationen in München und Heidelberg war sie vier Jahre lang als Schauspieldramaturgin am Badischen Staatstheater Karlsruhe tätig. Aktuell ist sie Gesamtproduktionsleiterin und stellvertretende künstlerische Leiterin beim Kunstfest Weimar. Das größte und bekannteste Festival für zeitgenössische Künste im Osten Deutschlands veranstaltet das Deutsche Nationaltheater und die Staatskapelle Weimar. Schwerpunkte setzt Marlies Kink in Nachhaltigkeit und Digitalisierung, die sie auch aus dem Blickwinkel der Mitarbeiterfürsorge betrachtet. „Wichtig ist mir, dass Kunst den gesellschaftlichen Diskurs aufnimmt und weiterführt, selbst Akzente setzt und so die Gesellschaft prägt“, so Kink.

„Profiliert und theaterbegeistert“

Bezirkstagsvorsitzender Theo Wieder sagte, dank ihrer Ideen und Tatkraft sei Kink hervorragend geeignet, „die Arbeitsabläufe, Strukturen und betriebliche Organisation sowie die Aktivitäten im Bereich der Besuchergewinnung und -orientierung zu verantworten und zu koordinieren“. Wieder beschrieb sie als „profiliert und theaterbegeistert“. Zu ihren Aufgaben gehört unter anderem das Betriebsmanagement auf allen Ebenen (Organisation, Abläufe, Strukturen) sowie die allgemeine – nicht künstlerische – Unternehmensentwicklung und die Kommunikation nach innen wie nach außen. In den Zuständigkeitsbereich von Kink fallen auch die Abteilungen Künstlerisches Betriebsbüro, Marketing, Kasse, Abonnement und Vertrieb, Bühnentechnik, Beleuchtung, Ton, Werkstätten, Haustechnik, Schneiderei, Maske, Requisite und Ankleide.