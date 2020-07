„Eine Ikone der großen Zeiten unseres Vereins“, so würdigt Markus Merk, Beiratsvorsitzender des 1. FC Kaiserslautern, den am Mittwoch an den Folgen eines Herzstillstands verstorbenen ehemaligen Stadionsprecher Udo Scholz. „Udo war einer von uns“, stellte Merk fest. Der 81-Jährige, von 1973 bis 1994 Ansager auf dem Betzenberg, habe ihn in den vergangenen Wochen regelmäßig angerufen, „sich erkundigt und uns Mut gemacht“.

„Heute trauert die FCK-Familie“, twitterte der Fußball-Drittligist am Mittwochabend. „Mit unserem ehemaligen Stadionsprecher Udo Scholz ist ein Teil des FCK von uns gegangen. Udo Scholz, die Stimme vom Betzenberg, hat in den 90er-Jahren den Mythos Betze mitgeprägt und hat vielen von uns unvergessliche Momente beschert.“

Adler-Fans zünden Kerzen an

Fans des Eishockey-Klubs Adler Mannheim, bei dem Scholz seit 1994 Ansager war, zündeten noch am Mittwochabend Kerzen vor der SAP-Arena an. „Wenn einen so viele Menschen ins Herz geschlossen haben und traurig sind, wenn man aus dem Leben tritt, sagt das alles über diesen Menschen aus“, schrieb Adler-Torwart Dennis Endras auf Instagram. „Man erwähnt deinen Namen, und die Menschen haben ein Lächeln im Gesicht“, postete Ex-Stürmer Marcel Goc. Im Frühjahr 2019 hatte Scholz seine siebte deutsche Meisterschaft gemeinsam mit den Adlern gefeiert.