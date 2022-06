Das Speyerer Domkapitel bekommt zwei neue Mitglieder: Markus Magin, der seit 13. Mai Generalvikar des Bistums ist, und Offizial Georg Müller werden laut einer Mitteilung des Bistums am 15. August in ihr neues Amt eingeführt. Dem Domkapitel gehören bis zu zehn Diözesangeistliche an. Ihre Aufgabe ist es, an den feierlichen Gottesdiensten im Dom sowie an der Leitung und Verwaltung der Diözese Speyer mitzuwirken. Das Domkapitel wird von Dompropst und Weihbischof Otto Georgens geleitet. Das Amt des Domdekans und Domkustos wird von Christoph Kohl wahrgenommen. Weitere Mitglieder des Domkapitels sind Karl-Ludwig Hundemer, Caritas-Vorsitzender, Peter Schappert, Diözesanökonom, Franz Vogelgesang, Leiter der Hauptabteilung Seelsorge, und der Speyerer Dompfarrer Matthias Bender.