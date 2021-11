Am Samstag, 13. November wird der Speyerer Domorganist Markus Eichenlaub ab 19.30 Uhr Werke von Bunk, Schmitt, Saint-Saens, Bossi, Karg-Elert und Bach in der Speyerer Kathedrale erklingen lassen. Dieser Orgelabend beschließt den diesjährigen Internationalen Orgelzyklus, der wegen der Pandemie in diesem Jahr nur sechs, anstatt der sonst üblichen neun bis zehn Konzerte umfasste.

Ziemlich genau zum 100. Todestag interpretiert Eichenlaub von Camille Saint-Saëns dessen Fantaisie No. 3 in C-Dur. Dass der Italiener Marco Enrico Bossi ein Meister der Transkription ist, zeigt sich im Marche funebre aus der zweiten Klaviersonate op. 35 von Frederic Chopin.

Mit dem Imperial March von Sir Edward Elgar erklingt ein Werk, das 1897 im Original für Orchester zum 60. Thronjubiläum von Königin Viktoria geschrieben wurde. Zuvor aber wird der Orgelabend mit der gewichtigen Fantasie c-Moll, die den Untertitel „Vom Dunkel ins Licht“ trägt, des deutsch-niederländischen Komponisten Gerard Bunk eröffnet.

Nicht minder gewichtig endet der diesjährige Orgelzyklus im Dom mit „A Cycle of Eight Short Pieces for Organ“ des Leipziger Komponisten Sigfrid Karg-Elert.

Die vier Duette BWV 802-805 aus dem dritten Teil der Clavierübung von Johann Sebastian Bach bilden als Brücken zwischen den romantischen Blöcken den barocken Widerpart.

Karten in der Dom-Info, der Touristinfo, weiteren Reservix Vorverkaufsstellen und Online. www.dom-zu-speyer.de/dommusik/konzerte/orgelkonzerte/