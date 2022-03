Die zerborstene Scheibe eines Friseursalons in der Nähe des Eisenberger Marktplatzes, der Sonntagnacht zum Schauplatz eines tätlichen Angriffs wurde, hat offenbar etwas mit der Tat zu tun. Die Staatsanwaltschaft Kaiserslautern bestätigte am Freitag auf RHEINPFALZ-Anfrage, dass in diesem Zusammenhang wegen Sachbeschädigung ermittelt werde. In der Nacht von Sonntag auf Montag war ein 25-Jähriger aus Kirchheimbolanden von einer Männergruppe angegriffen und durch Messerstiche sowie Schläge verletzt worden. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft soll die Gruppe auch Schüsse in die Luft abgegeben haben. Mit mehreren Fahrzeugen soll sich die Gruppe ihrem Opfer genähert haben. In der gleichen Nacht gegen 0.45 Uhr wurden in Grünstadt vier Tatverdächtige zur Aufnahme der Personalien vorübergehend festgenommen. Sie waren in einem weißen SUV der Marke BMW unterwegs. Die bisher ermittelten Verdächtigen stammen aus dem Landkreis Bad Dürkheim sowie dem Hochsauerlandkreis in Nordrhein-Westfalen, teilt die Staatsanwaltschaft am Freitag mit. Wieviele Personen insgesamt an der Tat beteiligt waren, sei, ebenso wie das Motiv, bislang unklar.