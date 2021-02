Für einen Polizeieinsatz in einem Discountermarkt hat am Freitagabend eine Bombendrohung gesorgt. Ein Mann stellte sich vor dem Markt in der Neuhofstraße auf und hielt ein Plakat mit der Aufschrift „Bombe!“ in die Höhe; danach verschwand er wieder. Die Polizei räumte daraufhin den Markt, ein Sprengstoffspürhund durchsuchte die Räume. Gefunden wurde nichts, der Markt musste infolge der Aktion allerdings 30 Minuten früher schließen als üblich. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter Telefon 06331/520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de zu melden.