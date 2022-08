Darum verschiebt Mark Forster sein Konzert erneut

Eigentlich wäre der Pfälzer Sänger Mark Forster am 24. September im Fritz-Walter-Stadion in Kaiserslautern aufgetreten. Doch nun teilte er auf seiner Facebook-Seite mit, dass der Auftritt erneut verschoben werden muss – diesmal allerdings nicht wegen Corona. Zum Artikel

Amokfahrer zu lebenslanger Haft verurteilt

Ein Gericht in Trier hat den Mann zu lebenslanger Haft verurteilt, der am 1. Dezember 2020 mit seinem Wagen durch die Fußgängerzone der Domstadt gerast war und so mehrere Menschen getötet hatte. Untergebracht werden soll er demnach in einem geschlossenen psychiatrischen Krankenhaus. Zum Artikel

Pfälzer Wetterexperte warnt vor Unwettern

Die Trockenphase in der Pfalz dürfte nach Einschätzung von Christian Müller, Chef vom Wetterbüro „Klima-Palatina“ in Maikammer (Kreis Südliche Weinstraße), durch einen Wetterumschwung schlagartig zu Ende gehen. Zum Artikel

Fiebersaft ist knapp: Welche Alternativen gibt es?

Liegt ein Kind mit 39 Grad Fieber zu Hause, bekommt es in der Regel einen Fiebersaft. In fast allen Apotheken sind diese aber derzeit vergriffen. Besserung ist vorerst nicht in Sicht. Woran liegt das? Soll man Fieber überhaupt bekämpfen? Zum Artikel

Gehen oder bleiben? Klingenburg-Entscheidung beim FCK gefallen

Der 28-jährige Allrounder hat sich gegenüber der RHEINPFALZ zu seinem möglichen Abschied geäußert. Zum Artikel

Star-Regisseur Wolfgang Petersen gestorben

Er feierte mit Filmen wie „Das Boot“ Welterfolge. Nun ist er im Alter von 81 Jahren verstorben. Zum Artikel

Bundesweiter Spritpreis-Vergleich: Wo Rheinland-Pfalz rangiert

Ist Tanken in Rheinland-Pfalz besonders teuer oder besonders günstig? Der Ländervergleich liefert überraschende Ergebnisse. Zum Artikel

Fernwärme ist nicht überall möglich

Wegen der gestiegenen Energiepreise schauen sich viele nach Alternativen um, unter anderem beim Heizen. Fernwärme wäre eine Option, hat aber mehrere Haken. Zum Artikel

Warum schwimmen im Rhein bei Niedrigwasser so gefährlich ist

An Sommertagen zieht der Rhein viele Erholungssuchende an. Der ein oder andere wird angesichts der hohen Temperaturen vielleicht schonmal mit einer Abkühlung geliebäugelt haben – doch das Baden im Rhein ist lebensgefährlich. Und die Situation verschärft sich durch das Niedrigwasser. Zum Artikel

Siebenjährige stirbt nach Unfall im Freizeitbad Miramar

Ein sieben Jahre altes Mädchen ist infolge eines Unfalls im Freizeitbad Miramar im baden-württembergischen Weinheim (Rhein-Neckar-Kreis) gestorben. Zum Artikel

Das Pfälzer Alphabet: Vun annerschdwu bis zabbeduschder

Die RHEINPFALZ-Leser haben gewählt und ihre Vorschläge für das Pfälzer ABC geschickt. Das ist das Ergebnis. Viel Vergnügen beim Lesen. Zum Artikel