Mark Forster (39) hat angekündigt, seine für das kommende Jahr geplante Arena Tour zu verschieben. In einem Post auf Instagram teilte der Pfälzer Musiker die überraschende Entscheidung seinen Fans mit und erklärte, dass alle Termine ins Jahr 2024 verlegt werden sollen. Im selben Atemzug nannte Forster auch den Grund für diesen Schritt. Mit Corona oder den Vorverkaufszahlen habe es auf jeden Fall nichts zu tun. „Die Zahlen sind gut und werden immer besser“, schreibt Forster und fügt an: „Ich entscheide diese Verschiebung gerade selbst und möchte über die Gründe offen sein“. Dem Musiker geht es darum, dass die geplante Tour nach einem intensiven Konzertjahr 2022 nun zu früh komme und er kaum Zeit für andere Dinge habe. Urlaub wolle er nicht unbedingt machen, betont Forster. Stattdessen wolle er sich mehr Zeit nehmen, um an anderen musikalischen Projekten arbeiten zu können. Ganz zurückziehen will sich Forster im kommenden Jahr jedoch nicht. Das im Sommer 2023 in Kaiserslautern geplante Stadionkonzert werde stattfinden – sowie „eine Handvoll Open Airs“. Für Fans wichtig, die bereits Tickets für eines der Konzerte im kommenden Jahr gekauft haben: Laut Forster behalten alle Konzertkarten ihre Gültigkeit. Wem der neue Termin nicht passe, der könne sein Ticket jedoch auch zurückgeben.