Ob Freitag, der Dreizehnte, für ihn ein Glückstag wird? Mark Forsters fünftes Album „Musketiere“ erscheint jedenfalls genau zu diesem Datum. Die Vorab-Single mit dem gleichen Titel gab bereits einen Einblick in die Thematik des Albums: Es wird persönlich. Der Song klingt wie eine emotionale Botschaft an seinen kleinen Sohn – da sind sich die Fans sicher.

Die neuen Songs will der gebürtige Kaiserslauterer, der in Winnweiler aufwuchs und in Berlin lebt, spätestens 2022 live in der alten Heimat vorstellen. „Ich liebe es am allermeisten, in einem Radius von 100 Kilometern um Winnweiler herum Konzerte zu spielen. Das sind für mich alles Heimspiele“, verrät der 38-Jährige im exklusiven RHEINPFALZ-Interview, in dem er auch über den 1. FCK, die Arbeit an seiner neue Platte und die Krise der Veranstaltungsbranche spricht.

Lesen Sie hier das komplette Interview.