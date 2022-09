Der Pfälzer Sänger Mark Forster hat angekündigt, am Wochenende ein Konzert in Kaiserslautern zu geben. Per Videobotschaft auf Instagram wendete er sich mit dieser Neuigkeit an seine Fans.

Nachdem der aus Winnweiler (Donnersbergkreis) stammende Künstler ein Konzert auf dem Betzenberg schon mehrmals verschoben hatte, wird es nun am Samstag, 24. September, doch eins geben. Den Ort verrät der 39-Jährige allerdings nicht. „In einem der kleinsten Clubs der Stadt“, so Forsters Hinweis. Jeder könne das Konzert ab 20 Uhr sehen, da es live gestreamt werde.

Das Event auf dem „Betze“ sollte an jenem Samstag steigen. Dieses wurde allerdings Mitte August deshalb abgesagt, weil es an diesem Tag zu einer Terminkollision mit einem FCK-Spiel hätte kommen können.

Forster macht es spannend: Es werde eine „gigantische Riesenüberraschung geben“. Einen Hinweis gebe es in einem Youtube-Video. Einige Instagram-User tippten darauf, dass es sich um eine Wiedervereinigung mit seiner alten Band Geropoco („Gediegene Rock Pop Combo) handeln könnte. Denn der Link zum Youtube-Video führt zu einem Song der Formation, der vor elf Jahren auf die Plattform hochgeladen wurde.

Tickets zu dem Konzert hatte Forster zuvor schon verlost.