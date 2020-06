Eine Indoor-Plantage zur Aufzucht von Marihuana-Pflanzen hat die Polizei am Montag in einem Haus in der Verbandsgemeinde Weilerbach entdeckt und sichergestellt. Die Drogenfahnder vollstreckten gegen Mittag einen Durchsuchungsbeschluss für die Wohnung eines 37-jährigen Mannes, der ins Visier der Ermittler geraten war. In der Dachgeschosswohnung wurden 126 Marihuana-Pflanzen – die meisten davon noch recht klein – entdeckt und zusammen mit umfangreichem, technischem Equipment der dazugehörigen Aufzuchtanlage sichergestellt, teilt die Polizei weiter mit. Auf den 37-Jährigen kommt ein Strafverfahren wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz zu.