Marcus Mann (36) verlässt den künftigen Fußball-Drittligisten 1. FC Saarbrücken und heuert beim Bundesligisten TSG 1899 Hoffenheim an. Das hat am Mittwoch der Regionalliga-Meister aus dem Saarland bestätigt. Mann hatte als Sportlicher Leiter Anteil am Aufstieg des FCS, der auch im DFB-Pokal bis ins Halbfinale vorgestoßen war. Der Schwabe war zwischen 2014 und 2016 für die Zweite Mannschaft der TSG am Ball, übernahm dann die Mission, Saarbrücken zurück in Liga drei zu führen. Der künftige Nachwuchsdirektor der Sinsheimer lebt bei Leonberg und begründete den Wechsel unter anderem damit, seiner Famiie näher sein zu können.