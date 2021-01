Fußball-Oberligist FC Arminia Ludwigshafen hat Marco Laping als neuen Trainer verpflichtet. Der 42 Jahre alte frühere Profi unterschrieb einen Vertag, der am 1. Juli in Kraft tritt und über zwei Jahre läuft. Laping, der zuletzt A-Junioren-Bundesligist 1. FC Kaiserslautern coachte, kehrt zur Arminia zurück. 2017 verließ er den damaligen Verbandsliga-Tabellenführer und nahm das Angebot der Lauterer an. „Marco ist unser absoluter Wunschtrainer“, sagte FCA-Spielleiter Thomas Lang. Zu Jahresbeginn hatte der bisherige Coach Ralf Gimmy die Arminen verlassen. Wenn wieder gespielt werden kann, wird der bisherige Co-Trainer Andreas Schröck die Rheingönheimer bis zum Saisonende übernehmen.