Marco Antwerpen ist auch in der kommenden Saison Trainer von Drittligist Waldhof Mannheim. Das gab der Verein am Donnerstagabend bekannt. Auch Co-Trainer Frank Döpper bleibt am Alsenweg. Der 52-jährige Antwerpen übernahm den Waldhof im Januar. Nach zu Beginn vier Spielen ohne Sieg schaffte er mit der Mannschaft die Wende, zuletzt holte Mannheim 19 Punkte aus zehn Spielen. So gelang auch der Klassenverbleib in der Dritten Liga. Nun werde er „alles dafür tun, eine sportliche Handschrift hier zu hinterlassen“, sagte Antwerpen. Auch Kapitän und Eigengewächs Marcel Seegert hat seinen auslaufenden Vertrag beim SVW verlängert.