Marathonläufer Richard Ringer hat überraschend für den ersten deutschen Einzeltitel bei den Europameisterschaften in München gesorgt. Der 33-Jährige aus Rehlingen siegte am Montag im Schlussspurt in 2:10:21 Stunden. Mitfavorit Amanal Petros musste sich am Ende wie zuvor Miriam Dattke mit Rang vier zufriedengeben.