Manuel Neuer beendet seine Karriere in der deutschen Fußball-Nationalmannschaft. Das teilte der 38-jährige Torhüter am Mittwoch via Instagram mit. „Jeder, der mich kennt, weiß, dass mir diese Entscheidung nicht leicht gefallen ist“, sagte Neuer in einem Videobeitrag.

Seit der WM 2010 in Südafrika stand Neuer regelmäßig im Tor der DFB-Elf. 2014 wurde er unter Bundestrainer Joachim Löw Weltmeister in Brasilien. 2024 absolvierte er die EM im eigenen Land als letztes große Turnier im DFB-Dress. Insgesamt absolvierte der Gelsenkirchener 124 Länderspiele. Er ist nach Ilkay Gündogan und Thomas Müller bereits der dritte langjährige Nationalspieler der nach der EM seinen Rücktritt aus der Nationalelf erklärte.