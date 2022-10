Ein Mantel war für den Einkaufsbummel am gleichnamigen traditionellen letzten Oktober-Sonntag nicht nötig: Bei sommerlichen Temperaturen flanierten Unzählige durch die Innenstadt. „Ein schöner Tag in und für Speyer.“ Damit fasste Peter Bödeker, Vorsitzender der Leistungsgemeinschaft „Herz Speyers“, am Nachmittag seinen Eindruck vom verkaufsoffenen Sonntag zusammen. Thomas Armbrust, Vorsitzender des Speyerer Einzelhandelsverbands, zeigte sich zufrieden mit der Entwicklung. „Die Stadt ist voll, die Stimmung der Kunden und Händler toll, der Zuspruch viel besser als im vergangenen Jahr“, sagte er. Den Mantelsonntag mit der Herbstmesse zu kombinieren, ist für Bödeker und Armbrust die richtige Entscheidung für eine gute Zukunft in der Innenstadt.