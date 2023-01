Offenbar in der Nacht zum Montag ist der Mannschaftsbus des Fußball-Drittligisten SV Waldhof Mannheim in Duisburg von Unbekannten mit Parolen beschmiert worden. Nach RHEINPFALZ-Informationen stand der Bus vor dem Hotel, in dem die Profis vor ihrem Montagabendspiel beim MSV übernachteten.