In den letzten Wochen wurde immer wieder die Möglichkeit diskutiert, der Bundesregierung für die Dauer der Corona-Krise erweiterte Sonderbefugnisse einzuräumen. Sozialforscher der Uni Mannheim haben nun den Bericht „Demokratische Kontrolle während der Corona-Krise“ vorgestellt, nach dem die Zustimmung für diese Sonderbefugnisse in der Bevölkerung immer weiter abnimmt. Das Team hatte auch untersucht, welche persönlichen und sozio-ökonomischen Faktoren Einfluss auf die individuellen Zustimmungswerte haben.

Die Analysen zeigen, dass sich Ende März noch eine Mehrheit in Deutschland für erweiterte Sonderbefugnisse der Bundesregierung aussprach. Die Stimmungslage habe sich jedoch ab dem 22. März geändert. An dem Tag einigten sich Bund und Länder erstmals auf ein gemeinsames Vorgehen. Am 22. April lagen die Zustimmungswerte für Sonderbefugnisse nur noch bei 40,2 Prozent. „Eine Mehrheit der Deutschen lehnt nun also einen so weitreichenden Schritt ab“, sagt Sebastian Juhl, wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Universität Mannheim.

Konkret geht es bei den Maßnahmen um eine Beschleunigung der Entscheidungsprozesse, da in einer Demokratie kontroverse Diskussionen in Krisenzeiten mitunter wertvolle Zeit kosten. Deshalb gab es den Vorschlag, den mehrstufigen Gesetzgebungsprozess zu verkürzen, indem die Regierung weitreichende Maßnahmen ohne Zustimmung von Bundestag und Bundesrat per Dekret erlassen kann. Auch wurde darüber nachgedacht, Kompetenzen der Länder auf Bundesebene zu bündeln.

Modellrechnungen zeigten, dass die Zufriedenheit mit der aktuellen Bundesregierung keinen Einfluss auf die Zustimmung hat. Allerdings seien Menschen, die sich selber als vom Coronavirus bedroht sehen, eher gewillt, erweiterten Exekutivrechten zuzustimmen.

Zwischen Frauen und Männern gab es laut Bericht keine Unterschiede bei dem Rückgang der Zustimmungswerte. Es zeigte sich jedoch, dass die Sonderbefugnisse eher bei Menschen mit höherer Schulbildung auf Ablehnung stoßen. So befürworteten im Zeitraum vom 10. bis 16. April rund 41Prozent der Menschen mit hoher Schulbildung weitreichende Sonderbefugnisse für die Große Koalition, während die Zustimmung hierzu bei Menschen mit niedriger Schulbildung im gleichen Zeitraum bei circa 53 Prozent und somit um 12 Prozentpunkte höher lag.

Die Studie baut auf der Methodik und Infrastruktur des German Internet Panels (GIP) auf. Das GIP basiert auf der regelmäßigen Befragung von über 4000 Personen und wird seit 2012 regelmäßig durchgeführt