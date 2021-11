Angesichts steigender Infektionszahlen hat die baden-württembergische Landesregierung eine weitere Verschärfung der Corona-Regeln beschlossen und die Alarmstufe II ausgerufen. Die neue, seit Mittwoch gültige Verordnung wirkt sich auf die Zutrittsregeln und Kapazitätsgrenzen für Veranstaltungen in der SAP Arena aus – inklusive der Heimspiele der Adler Mannheim (Deutsche Eishockey-Liga) und der Rhein-Neckar Löwen (Handball-Bundesliga).

Test zusätzlich nötig

In der Alarmstufe II gilt die 2G+-Regel. Wie bereits in der Alarmstufe I sind nur Geimpfte und Genesene zutrittsberechtigt – allerdings benötigen sie nun zusätzlich einen zertifizierten negativen Antigen-Schnelltest (maximal 24 Stunden alt bei Spiel- beziehungsweise Veranstaltungsbeginn) oder PCR-Test (maximal 48 Stunden alt). Ab sofort sind in der SAP-Arena außerdem nur noch 50 Prozent der grundsätzlichen Zuschauerkapazität erlaubt – bei Sportveranstaltungen in etwa 7000 Zuschauer.