Die Grosskraftwerk Mannheim AG (GKM) bringt den bisher in Netzreserve befindlichen Block 7 des Kohlekraftwerks ab Januar zurück in den Markt. Das habe am Montag der GKM-Aufsichtsrat entschieden, teilte das Unternehmen mit. Damit hat das GKM ab Januar alle vier Kohlekraftwerksblöcke im Marktbetrieb. Das bestätigte ein Sprecher.

Block 7 befindet sich auf Anordnung der Bundesnetzagentur seit Mai 2020 in der sogenannten Netzreserve zur Gewährleistung der Versorgungssicherheit und Netzstabilität.

Bis maximal Ende März 2024

Mit der Rückkehr in den Markt soll der 475-Megawatt (MW)-Block nun von Januar 2023 bis höchstens März 2024 uneingeschränkt für die Energiebereitstellung für Mannheim und Region zur Verfügung stehen. Block 7 des Kohlekraftwerks kann laut GKM Strom für rechnerisch bis zu eine Million Haushalte bereitstellen.

Das sei ein „wichtiger Beitrag zur Einsparung von Gas bei der Stromerzeugung, um damit die Versorgung der Menschen und der Industrie bei bestehender Gasmangellage sicherstellen zu können“, sagte der kaufmännische Vorstand Holger Becker zum Aufsichtsratsbeschluss.