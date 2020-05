Gernot Rohr hat seinen Vertrag als Fußball-Nationaltrainer Nigerias bis 2022. Der gebürtige Mannheimer und Wahl-Franzose soll die „Super Eagles“ offenbar zur Weltmeisterschaft nach Katar führen.

Nigeria ist die dritte Station Rohrs nach Gabun, Niger und Burkina Faso. Im RHEINPFALZ-Interview erzählt Rohr von seinen Plänen mit den „Adlern“: „Wir haben eine zukunftsträchtige Mannschaft.“ Und ergänzt hintergründig: „Gerne werden wir noch mal zur WM fahren …“

2018 beinahe Messi und Co. gestürzt

Rohr und sein Team ließen schon 2018 in Russland aufhorchen. Damals hätten die „Super Eagles“ in der Vorrunde beinahe Mitfavorit Argentinien aus dem Turnier gekegelt und wären selbst ins Achtelfinale eingezogen. Dann aber rettete ein spätes Tor Messi und Co. Ein Jahr später reichte es für Nigeria zu Rang drei beim Afrika-Cup in Ägypten. Das Kontinentalturnier ist nun das nächste Ziel – 2021 in Kamerun.