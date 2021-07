An den Vorgängern der vergangenen Jahre darf das am Sonntag zu Ende gegangene 15. Mannheimer Literaturfestival „Lesen.Hören“ selbstverständlich nicht gemessen werden. Um die 10.000 Besucher zählte es in den vergangenen Jahren, in diesem Jahr waren die Veranstalter froh, dass das vom Februar in den Juli verlegte Festival überhaupt stattfinden konnte. Mit Test- und Maskenpflicht, mit höchstens 100 Zuschauern und ausreichend Abstand zwischen den Sitzplätzen hat die Alte Feuerwache den Besuch für das Publikum so sicher wie möglich gemacht. Die 15 Veranstaltungen des Erwachsenenprogramms wurden von rund 1200 Gästen besucht, wie die Alte Feuerwache bekanntgab. Sechs dieser Veranstaltungen waren ausverkauft.

Es wurden Themen wie Chinas Literatur, Demenz, die rechte Szene und Roboter-Ethik verhandelt, unter den prominenten Gästen waren Paul Maar, Christoph Ransmayr, Helga Schubert und Marlene Streeruwitz. Die 15 kostenlosen Online-Veranstaltungen des Kinder-, Jugend- und Familienprogramms, das schon vom 10. bis 27. Juni stattgefunden hat, hatten rund 600 Besucher. So verbucht die Alte Feuerwache die 15. Ausgabe von Lesen.Hören mit 30 Veranstaltungen und 1800 Besuchern unter erschwerten Bedingungen als Erfolg.