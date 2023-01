In diesem Jahr wird es in Mannheim keinen Dämmermarathon geben. Die Organisatoren der M3 GmbH haben die Absage des Laufs am Montag bestätigt und führen mehrere Gründe für diesen Schritt an. Mehrere Sponsoren hätten beispielsweise ihre Verträge nicht verlängert und es werde immer schwieriger, in der aktuellen Weltlage, Sponsoren für ein regionales Großevent zu begeistern. Zudem würden die Auflagen für Genehmigungen immer „härter“ werden, auch Absperrungen, Tribünen, Brücken und Sanitäranlagen würden immer teurer. Der Rosengarten, der stets als Start und Ziel des Dämmermarathons diente, sei nicht mehr bezahlbar, begründen die Organisatoren weiter.

Neben den finanziellen Aspekten gibt es aber auch organisatorische Hürden. Die Strecke des Marathons führt am Luisenpark vorbei, der Teil der Bundesgartenschau in Mannheim ist, die am 14. April eröffnet wird – der Marathon findet traditionell im Mai statt. „Eine Alternativstrecke nach Seckenheim haben wir nicht gefunden“, heißt es von den Organisatoren. Ebenso wenig einen Ersatztermin im Frühjahr oder Herbst. Der Dämmermarathon führte tausende Läufer, Handbiker und Inliner seit 2005 durch die nächtlichen Straßen von Mannheim und Ludwigshafen geführt. 2020 und 2021 war der Lauf wegen Corona ausgefallen, im vergangenen Jahr haben 433 Läufer den Marathon und 2151 die Halbdistanz geschafft.