In Mannheim ist eine unbekannte, gefährliche Flüssigkeit ausgetreten. Auch die Ludwigshafener werden gebeten Fenster und Türen geschlossen zu halten. Unser Kollege Oliver Seibel ist im Lagezentrum in sicherer Entfernung am Schloss und berichtet live. In der Mannheimer Innenstadt herrscht ein großes Verkehrschaos. Zum Liveblog

Das Rathaus-Center Ludwigshafen soll bis Oktober 2025 aus dem Stadtbild verschwunden sein. Die Vorbereitungen für den Abriss sind im vollen Gange. Schon bald wird das auch von außen sichtbar sein. Wann genau es dem Center an den Kragen geht, lesen Sie hier.

Für die CDU-Stadtratsfraktion wird die Sommerpause immer ungemütlicher. Nachdem im Juli bereits ein langjähriges Partei- und Stadtratsmitglied der Union den Rücken gekehrt hat, verliert die Partei nun ein zweites Ratsmitglied. Welche Folgen das für die Mehrheiten im Stadtrat hat, lesen Sie hier.

Bis 2025 will der Frankenthaler Pumpen- und Armaturenhersteller KSB seinen Kohlendioxidausstoß von 102.000 Tonnen (2018) um etwa ein Drittel reduzieren. Was das Traditionsunternehmen alles plant, lesen Sie hier.