Mehrere Verletzte und hohen Sachschaden gab es bei einem Verkehrsunfall am Freitagabend in Mannheim. Laut Polizei war eine 20-jährige Pkw-Fahrerin auf der B 36 stadtauswärts auf einen Wagen aufgefahren, der an einer roten Ampel hielt. Dieser wurde auf einen vor ihm haltenden Pkw geschoben. Alle Fahrzeugführer erlitten bei dem Unfall Verletzungen. Sie wurden mit Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser gebracht. An den drei Fahrzeugen entstand Sachschaden von rund 40.000 Euro.