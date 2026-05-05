Die Polizei hat am Montag gegen 14.20 Uhr in Mannheim einen Mann mit einer Schreckschusspistole und einem Messer kontrolliert. Eine Zeugin hatte zuvor zwei Männer in einer Straßenbahn beobachtet und gemeldet, dass einer von ihnen eine Pistole bei sich habe.

Einsatzkräfte überprüften den 41-Jährigen schließlich an der Haltestelle Marktplatz in der Straßenbahn. In seiner Umhängetasche fanden die Beamten eine Schreckschusspistole sowie ein Messer mit einer Klingenlänge von 8,5 Zentimetern.

Eine konkrete Bedrohungssituation bestand nach Angaben der Polizei zu keinem Zeitpunkt.

Da der Mann keine Erlaubnis zum Führen der Schreckschusswaffe vorweisen konnte, wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Für weitere Maßnahmen wurde er zur Dienststelle gebracht. Die aufgefundenen Gegenstände wurden sichergestellt. Gründe für das Mitführen nannte der Mann nicht.