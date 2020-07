Die Polizei fahndet am späten Montagabend, Stand 22.45 Uhr, in Mannheim nach einem flüchtigen Autofahrer, der zuvor laut Mitteilung Einsatzkräfte gefährdet hat. Wie die Polizei berichtet, hatte die Mannheimer Berufsfeuerwehr gegen 19.30 Uhr im Bereich der B36 Südtangente, bei der Unterführung in Richtung Parkring, einen Brand gelöscht, als aus bislang ungeklärter Ursache der Fahrer eines Mercedes Benz, Typ Vito, zunächst auf eines der Feuerwehrfahrzeuge zufuhr. Laut Polizei hielt der Fahrer kurz an, setzte dann den Rückwärtsgang ein und fuhr mit hoher Geschwindigkeit auf einen Feuerwehrmann zu, der gerade mit dem Abtransport eines Handschlauchwagens beschäftigt war. Der Feuerwehrmann konnte sich demnach nur noch durch einen Sprung zur Seite retten. Wie die Polizei berichtet, soll der Fahrer danach auf einen Polizeibeamten zugefahren sein. Daraufhin sei auf das Fahrzeug geschossen worden, der Fahrer habe aber mit seinem Wagen flüchten können.

Fahndung mit Hubschrauber

Laut Polizei wurde das Auto noch am Abend verlassen im Stadtteil Jungbusch entdeckt. Der Fahrer ist noch flüchtig. Bei der Fahndung ist auch ein Hubschrauber im Einsatz. Laut Polizei kann nicht ausgeschlossen werden, dass der Fahrer verletzt ist. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Heidelberg unter Telefon 0621/174-4444 entgegen. Das Dezernat Kapitalverbrechen der Kriminalpolizei Mannheim hat unter Einbeziehung von Kriminaltechnik und Verkehrspolizei die Ermittlungen aufgenommen.