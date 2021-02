Die Stadt Mannheim, der Neckar-Odenwald-Kreis und der Rhein-Neckar-Kreis halten vorerst an nächtlichen Corona-Ausgangsbeschränkungen für die Bevölkerung fest. Das haben die Kommunen am Donnerstagabend mitgeteilt. Laut einem Gerichtsurteil muss Baden-Württemberg die landesweiten Ausgangssperren aufheben. Doch nach einem Erlass des Sozialministeriums in Stuttgart gelten die Beschränkungen in Kommunen mit einem Inzidenzwert von über 50 Fällen (bezogen auf Neuinfektionen in einer Woche auf 100.000 Einwohner) und diffusem Infektionsgeschehen weiterhin. Voraussetzung ist, dass der Inzidenzwert sieben Tage in Folge über dem 50er-Grenzwert liegt, was in Mannheim und den benachbarten Landkreisen der Fall ist. So dürfen die Bewohner zwischen 21 und 5 Uhr ihre Wohnungen nur aus einem triftigen Grund verlassen. Mannheims Oberbürgermeister Peter Kurz (SPD) hält es wichtig, eine einheitliche Regelung für die Region zu finden. Er bedauerte, dass die Einheitlichkeit jenseits der Landesgrenzen ende, was bei den Bürgern das Verständnis und die Akzeptanz für die Beschränkungen mildere. Hintergrund: Ludwigshafen hat diese Woche die Ausgangsbeschränkung aufgehoben, weil die Stadt aufgrund ihrer Inzidenzwerte nun kein Corona-Hotspot mehr sei, wie Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (SPD) sagte.