Nach einem Unfall mit einer Straßenbahn in Mannheim-Wallstadt ist eine Frau am Montagabend gestorben. Wie die Polizei berichtet, wollte die 64-jährige Frau gegen 21.44 Uhr mit ihrem Rollator die Schienen der Linie 5A in der Tauberbischofsheimer Straße an einem Übergang ohne Schranke überqueren. Trotz Notbremsung konnte der Straßenbahnführer einen Zusammenstoß nicht verhindern. Laut Polizeibericht erlag die Frau ihren Verletzungen noch vor Ort. Der 53-jährige Straßenbahnführer erlitt einen Schock.

Ein Sachverständiger soll nun klären, wie es zu dem Unfall kommen konnte. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang geben können, sich beim Verkehrsdienst Mannheim unter Telefon 0621/174-4222 zu melden.