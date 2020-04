Ein hochwertiges Auto ist am frühen Samstagmorgen in Mannheim verschwunden – und wenig später unter ungeklärten Umständen wieder aufgetaucht. Wie die Polizei mitteilt, hatte sich der Fahrzeughalter mit dem Hinweis gemeldet, seine Mercedes E-Klasse sei aus der Einfahrt seines Anwesens im Stadtteil Rheinau verschwunden. Zudem fehle einer der Fahrzeugschlüssel. Gegen 1.30 Uhr konnte eine Polizeistreife das Fahrzeug auf einem Parkplatz in Seckenheim aufspüren. Es wies weder Aufbruchspuren noch sonstige Beschädigungen auf. Offenbar war das Fahrzeug mit dem Schlüssel geöffnet und gestartet worden. Wie der oder die Täter in den Besitz des Schlüssels gelangten, ist derzeit nicht bekannt, so die Polizei.