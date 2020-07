Ein 52 Jahre alter Mann aus Karlsruhe zeigte am Mittwoch gegen 16.10 Uhr in einer Gaststätte in der Karlsruher Oststadt am Tisch von zwei türkisch sprechenden Männern den sogenannten Hitlergruß. Darüber informierte die Polizei am Donnerstag. Ein 49-Jähriger habe dies erwidert, indem er mit einem Weizenbierglas auf den 52-Jährigen eingeschlagen habe. Das Glas sei am Arm des Mannes zerbrochen. Der 49-Jährige habe die scharfkantigen Reste des Glases anschließend gegen den Hals des Kontrahenten gedrückt und ihm Schnittwunden zugefügt, die im Krankenhaus behandelt werden mussten. Laut Polizei müssen beide mit einer Anzeige rechnen.