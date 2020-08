Am Montagabend sind im rheinland-pfälzischen Kirn 13.000 Liter Wasser am Hydranten gestohlen worden. Der Polizei wurde gemeldet, dass eine Privatperson einen Schlauch an den öffentlichen Hydranten angeschlossen hatte. Laut Polizei wurde eine Schlauchleitung vom Unterflurhydranten über die Fahrbahn bis auf sein Grundstück gelegt. Der Schlauch endete in einem Swimmingpool, der schon randvoll mit 13.000 Liter Wasser gefüllt war. Der Wasserzapfer gab sich ahnungslos und unwissend. Nachdem die Polizei den Hydranten wieder abgestellt hatte, wurden die Tatwerkzeuge wie Standrohr und Schieberschlüssel beschlagnahmt. Ihn erwartet ein Strafverfahren wegen Diebstahls und eine Ordnungswidrigkeitenanzeige wegen des Verstoßes gegen die Straßenverkehrsordnung.