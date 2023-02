Ein Mainzer hatte am Rosenmontag wohl etwas zu weite Spendierhosen an. Erst habe er alle Kunden einer Tankstelle eingeladen – seine eigene Rechnung konnte er dann aber nicht mehr zahlen. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, hatte sich der 34-Jährige gegen 23 Uhr an einer Tankstelle mit dem Satz: „Eure Rechnung geht auf mich“, besonders viele Freunde gemacht. Rund 200 Euro habe er in die Menge geworfen. Laut Polizei nahmen einige das Geschenk dankbar an und gingen. Erst dann habe der 34-Jährige gemerkt, dass ihm durch seine milde Gabe jetzt selbst Geld für seinen Einkauf fehle. Weil er es schnellsten zurückhaben wollte, rief er die Polizei und meldete einen Diebstahl. Allerdings ohne Erfolg – wie die Beamten dem offenbar alkoholisierten Mann erklären mussten, handele es sich bei der Aktion um keine Straftat.