Ein 31-jähriger Mann ist am Dienstagnachmittag in Karlsruhe festgenommen worden. Laut Polizei fiel der Mann zunächst durch lautstarkes Schreien auf. Als er einen Mülleimer nahm und diesen gegen die Eingangstüre des Reviers warf, wurde er festgenommen. Dabei zeigte sich der Mann aggressiv und beleidigte die Polizei. Beim Gang in die Gewahrsamszelle spuckte er einer Beamtin aus kurzer Distanz direkt ins Gesicht. Er musste schließlich mit Handschließen und Fußfesseln gebändigt werden. Nach einer Vorstellung bei einem Arzt wurde er in eine psychiatrische Klinik aufgenommen. Ein Atemtest ergab keine Hinweise auf einen Alkoholkonsum.