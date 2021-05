Ein 37-jähriger Fußgänger ist am Freitagmittag in Ludwigshafen am Rathaus-Center schwer verletzt worden. Laut Polizei wollte an dieser Stelle ein 30-jähriger Autofahrer in den Wirtschaftsweg in Richtung Dessauer Straße abbiegen, als er den Mann, der zwischen geparkten Autos auf die Fahrbahn trat, übersah. Bei dem Zusammenstoß brach sich der 37-Jährige den Unterschenkel und wurde im Krankenhaus notoperiert.