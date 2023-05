Ein 33 Jahre alter Schifferstadter ist Opfer eines Internetbetrugs geworden. Laut Polizei lernte der Mann eine vermeintliche Frau über eine Dating-App kennen. Im Laufe der Unterhaltung über einen Kurznachrichtendienst bot sie ihm an, Geld in Kryptowährung gewinnbringend anzulegen. Der Mann ließ sich darauf ein, erhielt von der Betrügerin einen Link zu einer gefakten Online-Geldbörse, wo er einen niedrigen vierstelligen Eurobetrag investierte. Nach wenigen Tagen bekam er die Nachricht, dass sich sein Einsatz ungefähr verfünfzehnfacht habe. Er müsse lediglich eine Abhebungsgebühr von zehn Prozent der erwirtschafteten Summe bezahlen, um an seinen Gewinn zu kommen. Daraufhin wurde der Mann stutzig. Als er seine Bedenken dem Support der vermeintlichen Online-Geldbörse und seiner Chatpartnerin äußerte, wurde ihm mitgeteilt, dass man mit Rechtsanwälten gerichtlich gegen ihn vorgehen werde. Der Mann begann zu recherchieren und stellte fest, dass er einer Betrugsmasche aufgesessen war.